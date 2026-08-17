Avez-vous remarqué un autre acteur connu dans la nouvelle bande-annonce de STAT?

Une nouvelle bande-annonce de STAT a fait son apparition sur la toile ce week-end.

On peut y voir des images des deux premiers cas de la saison, dont un a été inspiré par un fait vécu. Apprenez-en plus ici.

De plus, on peut aussi apercevoir - en une fraction de seconde - une image de l'acteur Félix-Antoine Tremblay, étendu par terre avec une seringue dans le bras. Il est aidé par Emmanuelle (Suzanne Clément), à l'urgence.

Voyez une photo au bas de l'article.

On peut aussi voir et entendre le parfaitement adorable Théo Frappier [photos ici] lancer : « Je vais te dire un secret ». D'ailleurs, le jeune garçon a une maman connue. Il s'agit d'Ève Dessureault [photos ici], une actrice et chanteuse que nous avons pu voir dans de nombreuses comédies musicales, dont Peter Pan, La Famille Addams et La Mélodie du Bonheur. Elle sera aussi bientôt dans Grease.

« On dirait que tu ne réalises pas qu'on risque notre vie à chaque fois qu'on se pointe pour notre chiffre du soir », lance Daniel (Bruno Marcil) au début de la bande-annonce, puis, effectivement, les cas cette année seront, visiblement, encore plus spectaculaires que par le passé.

Rappelons que trois nouveaux stagiaires viendront mettre du piquant dans l'hôpital. Ils seront joués par Léa Roy, Maxime Gibeault et Audrey Roger.

STAT sera de retour en ondes le mardi 15 septembre à 19 h.