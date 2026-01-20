Avez-vous reconnu le garde du corps de Murphy dans Antigang?

Ce lundi dans Antigang, Dan Murphy (Frank Schorpion) rencontrait Paco (Samian) dans un restaurant. Il était accompagné par son garde du corps.

Est-ce que le visage de ce dernier vous disait quelque chose?

Si oui, c'est que vous avez probablement regardé Si on s'aimait. En effet, Carlos Costa a participé à la deuxième saison de la téléréalité de Louise Sigouin.

Rappelez-vous que, dans Si on s'aimait, Carlos avait eu quelques rendez-vous galants avec Brigitte, mais les deux parties ont rapidement compris qu'une relation entre eux était impossible et l'agent de voyage avait choisi Catherine pour poursuivre l'aventure. Voyez deux vidéos au bas de l'article pour vous rafraîchir la mémoire.

Il faut dire que Carlos est un figurant bien connu dans le milieu de la télé. Vous l'avez peut-être aperçu dans Indéfendable et Plan B, entre autres. C'était, par contre, la première fois qu'on le voyait dans un troisième rôle muet aussi important.

Précisons que, ce mardi soir dans Antigang, Charbonneau (Olivier Gervais-Courchesne) sera contrarié parce que Fanny (Léane Labrèche-Dor) continue d'en mener large au Quickie. Denys Marchand (Sébastien Ricard) donnera des instructions claires à son avocat Me Lepage (Éloi Archambaudoin) alors que Christian (Vincent Graton), Jean-François (Patrice Robitaille) et Tommy (Fabien Cloutier) comprendront qu’ils sont à un tournant dans leur lutte contre les motards et élaborent des plans en conséquence.

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.