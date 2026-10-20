Avez-vous reconnu cette jeune actrice dans Antigang?

Lundi, dans Antigang, le public a retrouvé la jeune policière infiltrée Océane Marquis, jouée par Philomène Bilodeau.

Cette fois, elle infiltre un centre jeunesse afin de démanteler une organisation qui recrute des jeunes femmes pour la prostitution.

Son contact, Mia, lui a promis de l'introduire à un pimp. Par contre, lorsqu'elle arrive à l'endroit du rendez-vous, Océane apprend qu'elle a déjà un rendez-vous avec un client.

Ça ne s'annonce pas très bien pour la jeune policière...

L'actrice qui interprète Mia est Lili Arseneau. Malgré sa jeune vingtaine, la comédienne oeuvre dans le milieu artistique depuis de nombreuses années.

L'un de ses premiers rôles au petit écran a été dans la série jeunesse Les Argonautes. Voyez une image ci-dessous.