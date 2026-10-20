Avez-vous reconnu cette jeune actrice dans Antigang?

Lundi, dans Antigang, le public a retrouvé la jeune policière infiltrée Océane Marquis, jouée par Philomène Bilodeau.
Cette fois, elle infiltre un centre jeunesse afin de démanteler une organisation qui recrute des jeunes femmes pour la prostitution.
Son contact, Mia, lui a promis de l'introduire à un pimp. Par contre, lorsqu'elle arrive à l'endroit du rendez-vous, Océane apprend qu'elle a déjà un rendez-vous avec un client.
Ça ne s'annonce pas très bien pour la jeune policière...
L'actrice qui interprète Mia est Lili Arseneau. Malgré sa jeune vingtaine, la comédienne oeuvre dans le milieu artistique depuis de nombreuses années.
L'un de ses premiers rôles au petit écran a été dans la série jeunesse Les Argonautes. Voyez une image ci-dessous.
On a ensuite pu la voir dans l'excellente série Lâcher prise. Elle interprétait la plus jeune fille du policier Simon et intérêt amoureux de la protagoniste, interprété par Jean-Moïse Martin. Voyez une photo ci-dessous.
Ensuite, on a pu la voir dans la troisième saison de Toute la vie ainsi que dans Une affaire criminelle et la comédie Le bonheur. Voyez des extraits ci-dessous.
Nous risquons certainement de la revoir bientôt dans Antigang, qui se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.