Après Les moments parfaits, découvrez le nouveau projet télé de Marie-Thérèse Fortin

Bell Média et ComediHa! dévoilent aujourd'hui la distribution de la nouvelle comédie dramatique Marco Lachance, un projet mettant en vedette l'unique Michel Charette.

Marco Lachance relate l’histoire de son héros éponyme, interprété par Michel Charette. Autrefois destiné à devenir une grande vedette de la scène musicale québécoise, Marco se réveille 25 ans plus tard employé au service des plaintes d’une entreprise d’électroménagers; il est père monoparental et doit en plus héberger sa mère dans son modeste bungalow. Mais un événement malheureux au travail – conjugué à sa nature profondément positive – le propulse vers une nouvelle quête : reprendre ce rêve là où il l’avait laissé. Famille et amis sont aux premières loges de la métamorphose de ce gars ordinaire qui renoue enfin avec sa réelle passion : la musique! L’idéaliste Marco saura-t-il surmonter les obstacles que la vie a semés sur le chemin de la gloire? La série, qui fait une place de premier plan à la musique, fera son entrée sur Noovo l’automne prochain.

À l'écriture de la série, on retrouve Michel Charette et son complice de toujours, François Chénier.

Voilà qu'on apprend qu'on y retrouvera la formidable Marie-Thérèse Fortin, après Mémoires vives et Les moments parfaits dans lesquelles elle jouait.

Aussi de la distribution toute étoile de ce nouveau projet réalisé par Yannick Savard : Micheline Bernard, Hubert Proulx, Cédric Thiffault, Cassandra Latreille, Madeleine Péloquin, Martyne Musau, Lise Roy, Éveline Gélinas, Samantha Fins, Denis Houle, Mathieu Samson, Catherine Trudeau, Jeff Boudreault, Luis Oliva, Patrick Goyette, Catherine Paquin Béchard, Martin-David Peters, Léokim Beaumier-Lépine, Lamia Benhacine, Marie-Ginette Guay et Marie Michaud.

La comédie dramatique se déclinera en 12 épisodes de 30 minutes et sera diffusée dès l’automne 2024 sur Noovo.

Serez-vous au rendez-vous?