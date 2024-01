Après la cuisine, les rénos, les affaires et l'amour, Marilou aborde maintenant la sexualité

Ce n'est plus à prouver, l'autrice-compositrice-interprète, entrepreneure et animatrice Marilou est une réelle touche-à-tout. La célèbre fondatrice de Trois fois par jour avait fait ses débuts dans les séries documentaires il y a quelques années déjà avec Une étape à la fois, un concept qui nous plongeait dans les hauts et les bas de divers projets de construction.

Son plus récent projet Autrement dit, une production de KOTV sur VÉRO.tv, a vu le jour alors que celle-ci célébrait les dix ans de son entreprise culinaire et avait la tête aux bilans. Curieuse de nature, elle s'intéressait à ce milieu des affaires, dans lequel elle baigne et dans lequel elle a dû apprendre à se sortir la tête de l'eau à la dure. Illusions, valeurs, équipes, échecs, succès... En cinq volets d'une vingtaine de minutes chacun, Marilou partait à la rencontre de divers entrepreneurs, du milieu de la technologie, de produits locaux et de sommités comme... Lise Watier! Sans tabous, les invités se sont livrés sur leur réalité, en passant par l'épuisement professionnel, le rapport entre un patron et ses employés, la place de l'entrepreneuriat dans la vie personnelle, etc.

Récompensée d'un prix Gémeaux 2023 pour la meilleure animation, sa seconde saison, Autrement dit : en amour, a elle aussi connu un franc succès. Dans cette suite, elle abordait avec la même transparence des questionnements bien ancrés en elle. « Être consciente des défis que représente l’acte d’aimer et d’être aimée est à la base de ses réflexions. L’enfance influence-t-elle la façon dont nous chercherons à être aimé une fois adulte? Comment deux êtres peuvent-ils faire cohabiter leurs propres blessures d’enfance? Au-delà de la passion, qu’est-ce que l’intimité? Les gens se séparent-ils trop vite ou trop tard? La longévité est-elle utopique? », pouvait-on lire comme description, résumant ce second pan du documentaire. Les apparitions de personnalités adorées du public se multipliaient dans ces six épisodes touchants, qui mettaient en vedette Janette Bertrand, Léa Clermont-Dion, Boucar Diouf, Christian Bégin, Patrick Norman et Mario Pelchat, notamment. À leurs côtés, d'autres experts comme des psychologues, un docteur en neuroscience et une thérapeute conjugale appuyaient les témoignages de données ou d'études scientifiques pour répondre à l'animatrice.

C'est sans doute la douceur et la candeur de Marilou qui ont accroché les téléspectateurs, qui pourront très bientôt retrouver Autrement dit à l'écran avec une nouvelle saison. Maintenant que la confiance bien établie, c'est un sujet un peu plus délicat et intime qui fera sujet d'étude à l'émission. La date annoncée pour sa sortie sur la plateforme Tou.tv est le 14 février prochain.

Si l'on ne connaît pas encore l'identité des invités qui participeront aux divers reportages, la description officielle de la saison se lit comme suit :

« Après les affaires et l’amour, Marilou propose Autrement dit : la sexualité. Au menu: les répercussions des premiers contacts, le pouvoir, le fantasme, l’éducation sexuelle à l’ère des réseaux sociaux. »

Une conversation nécessaire et saine qu'il fait bon de déstigmatiser collectivement.

La maman de deux (trois, si l'on compte son entreprise) a aussi repris la musique depuis peu. Découvrez sa chanson Rosie, ici.