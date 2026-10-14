Antigang : Voici où vous avez déjà vu l'interprète de la sergente Pelletier

Mardi, dans Antigang, Carolanne (Karine Gonthier-Hyndman) a reçu la visite de la sergente Madeleine Pelletier de la Sureté nationale, qui a voulu l'interroger quant à sa rencontre avec Bassim Achour et le fait qu'elle enquêtait elle-même sur la mort de sa fille.

L'enquêtrice en question est interprétée par Isabelle Guérard et si son visage vous disait quelque chose, c'est bien normal puisque la comédienne roule sa bosse dans le milieu artistique depuis de nombreuses années.

D'abord, précisons qu'elle a eu deux enfants, Charlotte et Simone, avec l'acteur Hugo St-Cyr, décédé des suites d'un cancer des os en 2015.

On a pu la voir d'abord à la télé dans Watatatow, Le négociateur, Le 7e round, 30 vies, Destinées puis Les jeunes loups (voyez un extrait ci-dessous).