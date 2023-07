Claudie St-Laurent et Maripier Renaud sont nouvellement propriétaires du journal papier Le Matin et du journal web Le Webmatin. Leur jeune équipe de journalistes talentueux, déçus par les limites du journalisme traditionnel, trop lié avec les puissants et les milieux d’affaires, est unie par la quête de vérité et de justice. Ensemble, grâce à leur indépendance d’esprit, à leur ténacité, mais aussi grâce aux possibilités technologiques actuelles, les jeunes loups sont déterminés à s’affranchir des règles pour servir la vérité. Libres de tout pouvoir, ils ébranlent les codes et normes du journalisme révérencieux au profit d’un journalisme d’investigation sans concessions ni compromis. Ils apprendront toutefois que déranger les puissants peut avoir des conséquences imprévues.