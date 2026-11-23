Un nouvel extrait du prochain épisode d'Antigang (lundi 23 novembre) intrigue beaucoup les téléspectateurs.

Dans celui-ci, on peut voir Fanny (Léane Labrèche-Dor) refuser de parler du sort de son amie Karine (Katrine Duhaime) à Bénédicte (Catherine St-Laurent) trop discrète par l'arrivée imminente de « son pompier » au Quickie.

Elle demande d'ailleurs à sa partenaire de faire de la « watch » pendant qu'elle « cache son pompier ».

Ces images s'ajoutent à celles vues à la fin de l'épisode de jeudi, où Fanny demandait à un jeune homme (certainement son pompier) de faire une « job » pour elle. Voyez une photo de l'individu en question au bas de l'article.

Ainsi, le public croit que le « pompier » n'est pas un amant de Fanny, mais plutôt un employé.

« Stratagème pour organiser quelque chose… »

« Je pense que Fannie a engagé quelqu’un pour trouver Karine ou s’occuper de Leduc ou Paco!!!! »

« Son pompier ce n'est pas ce qu'on pense, elle lui fait faire des jobs pour elle comme Denys avec ses gars... comme pour Miranda quand elle s'est fait tirer dessus. Je suis persuadé que c'est Fanny qui a passé la commande à quelqu'un qui serait son "pompier" entk, c'est mon hypothèse à moi. »

« Son pompier c’est peut-être quelqu’un qui travaille pour elle sans que Denys soit au courant. »

« Ben non a va faire venir un des gars a marchand pis elle va le mettre sur le cas de trouver Karine. »

C'est loin d'être futile comme hypothèse. Nous avons hâte de découvrir ce que nous réserve Fanny pour la suite!

Rappelons que l'autrice nous a confirmé qu'il y aurait d'autres départs crève-coeur d'ici la fin de la saison. Voyez ce qu'elle nous a confié ici.

Antigang se poursuit jusqu'au 17 décembre du lundi au jeudi à 19 h.