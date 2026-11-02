Antigang : Après un party de mariage, des funérailles au Quickie

Jeudi dernier, nous apprenions qui se cachait dans le fameux CHSLD Joseph-Brunelle. Bien que nous ayons résolu une partie de l'énigme, tout ne nous a pas encore été dévoilé. Découvrez les hypothèses des téléspectateurs sur la suite ici.

Dans le synopsis de l'épisode de jeudi prochain, nous apprenons que, après avoir tenu le party de mariage de Cédric et Marilou au Quickie, les deux propriétaires de l'établissement recevront maintenant des invités pour un évènement beaucoup moins joyeux, des funérailles.

Effectivement, les proches de Chocker et Ciseau, assassinés par des hommes de main de Leduc (Karl Farah), se réuniront pour rendre un dernier hommage aux disparus dans le chic au bar de danseuses.

Le résumé officiel de l'épisode de lundi va comme suit :

Fanny (Léane Labrèche-Dor) et Bénédicte (Catherine St-Laurent) compareront les robes qu'elles ont achetées en vue des funérailles tandis qu'elles s'affairent à préparer le Quickie à recevoir tous les motards pour un party après la cérémonie. L'Antigang fait aussi ses préparatifs pour surveiller de près tous ces criminels réunis.

Est-ce que la commémoration se conclura elle aussi dans le sang? Les Italiens auront-ils l'audace de s'inviter à la cérémonie comme la première fois?

Rendez-vous jeudi, 19 h, sur ICI Télé pour découvrir ce que nous réservent ces funérailles.