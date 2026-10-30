Qui est Mike? Les fans d'Antigang avancent des hypothèses

Toute la semaine, les fans d'Antigang ont émis des hypothèses sur l'identité de la personne cachée dans le CHSLD.

L'hypothèse la plus populaire était Gégé (David Giguère), le conjoint de Karine (Katrine Duhaime). Même si ce dernier est décédé d'une surdose de fentanyl fournie par sa douce, alors qu'il était sur le point de devenir délateur, le public était convaincu que sa mort était une mascarade. L'acteur lui-même a pourtant confirmé que son personnage était bel et bien mort, mais l'obsession des téléspectateurs était trop forte pour y croire. Il peut maintenant reposer en paix.

Jeudi, nous avons enfin découvert le visage de la personne cachée au CHSLD. Il s'agit d'un certain Mike, joué par l'acteur Francis La Haye (voir sa photo ici).

Nous savons très peu de choses sur ce personnage, outre qu'il souhaite plus que tout voir Marchand (Sébastien Ricard), la tête dirigeante des Death Shadows, derrière les barreaux. C'est une erreur de Jeff (Patrice Robitaille) qui l'a forcé à se tapir dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée.

Maintenant, les téléspectateurs ont déjà échafaudé quelques théories sur l'identité de ce Mike.

« Moi je pense que c'est le frère à Marchand »

« Un ex Death Shadows? »

« Un délateur? »

« Un ancien d'une autre histoire du passé protégé pour ces informations contre Marchand. »

« C'est soit un ancien infiltrateur de la police, soit un ancien Death Shadows devenu délateur. »

Les téléspectateurs y sont aussi allés de quelques blagues :

« Bin oui, c'est Mike chez Rona »

« C'est le père de GG, on l'appelle PP. »

« Moi je pense encore que le gars c'est GG. Ils lui ont fait une chirurgie esthétique du visage et lui ont enlevé 6 pouces de jambe....lol »

Nous en saurons assurément plus dans les prochains jours, mais d'avoir enfin une partie de réponse s'avère assez satisfaisant!

Antigang se poursuit du lundi au jeudi à 19 h.