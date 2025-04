Aller simple : La téléréalité : Ce n'est pas la première fois que vous avez vu ce candidat à la télé

Dans la nouvelle émission Aller simple : la téléréalité, inspirée de la série de fiction éponyme, dix inconnus se retrouvent dans un chalet isolé du monde entier. Leur but : garder leur secret jalousement caché. Plus leur secret est découvert rapidement, plus ils risquent l’élimination. Le dernier visiteur restant à la fin des huit épisodes mettra la main sur un grand prix allant jusqu’à 50 000 $.

Cette semaine, Crave a dévoilé l'identité des 10 candidats qui participeront à la nouvelle émission Aller simple : la téléréalité.

Parmi eux, il y a Isabelle Lagacé [photo ici], une femme arrêtée en 2016 pour trafic de cocaïne. Son histoire avait fait le tour du monde à l'époque. Afin de préserver son identité secrète, celle-ci a changé son prénom. Elle se fera appeler Sylvia.

Mais, ce n'est pas la seule participante à être connue du public. Les télévores risquent aussi de connaître Charles, un habitué des plateaux de télé.

On a d'abord pu le voir à Maigrir pour gagner avec Chantal Lacroix en 2018. Puis, il a participé à de nombreux jeux-questionnaires, dont Silence, on joue!, Au suivant, Le gros Laboratoire, Génial! et Question de jugement. Rien de moins!

Notons aussi que Karen [photo ici], une autre participante, est humoriste. Elle a récemment fait les premières parties des spectacles d'Olivier Martineau et de Maxim Martin.

Découvrez les visages de tous les participants ci-dessous.

Les trois premiers épisodes d'Aller simple : la téléréalité seront offerts à compter du mercredi 7 mai sur Crave.