Alex Perron reviendra-t-il dans Sortez-moi d'ici? On a un indice

Dimanche soir, Alex Perron a été éliminé de Sortez-moi d'ici.

Par contre, dans un extrait du prochain épisode, on pouvait entendre Clodine Desrochers recevoir un appel lui disant qu'elle avait l'opportunité de « le » sauver afin d'éviter qu'il retourne à la maison.

Tout nous laisse croire qu'il s'agit d'Alex Perron. Rappelons que l'an dernier, Nathalie Simard avait aussi eu la chance d'effectuer un retour dans le jeu après une élimination.

Les téléspectateurs, toujours à l'affût, ont fait part de leur hypothèse sur ce revirement et certains ont des arguments plus que convaincants.

ATTENTION! SI VOUS NE VOULEZ PAS CONNAÎTRE LA SUITE DES CHOSES, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE CESSER VOTRE LECTURE ICI.

Un internaute écrit ceci : « Alex va revenir. Parce que quand il a passé en entrevue à Ça finit bien la semaine en janvier, ils ont montré un extrait d'une épreuve où on voit Alex et Audrey ensemble dans une genre de maison avec des serpents au sol. Et cette épreuve n'est pas passée encore.... ».

On peut d'ailleurs voir les mêmes images dans la bande-annonce, que vous pouvez visionner ici.

Voilà un indice assez probant que l'aventure de l'humoriste n'est pas encore terminée. Bonne nouvelle!

Voyons voir maintenant comment Clodine réussira à ressusciter le campeur évincé.

Sortez-moi d'ici est diffusé les dimanches soirs à 18 h 30 sur les ondes de TVA.