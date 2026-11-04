Alertes : Valérie sera-t-elle démasquée d'ici Noël?

Le mystérieux personnage de Valérie Murphy, jouée par Julie Ringuette, a été introduit dans Alertes au milieu de la cinquième saison.

Alors que la sixième mouture tire à sa fin, Stéphanie (Sophie Prégent) n'a jamais été aussi près de démasquer la capitaine et prouver ses intentions malveillantes.

Dans l'épisode de ce mardi, Valérie a fait des aveux à Stéphanie. Le public espère que cette dernière l'enregistrait, mais nous n'en avons pas la confirmation pour le moment. Certes Stéphanie avait son téléphone en main au moment de cette confrontation, comme bien des téléspectateurs l'ont remarqué, mais a-t-elle vraiment enregistré? L'écran du cellulaire resté noir tout au long de cette scène nous permet de douter...

Tout semble indiquer que cette intrigue - que les téléspectateurs commencent à trouver longuette - se conclura dans un grand fracas à Noël.

Au cours des quatre derniers épisodes de la saison (voyez quand se terminera la sixième saison d'Alertes ici), la mère et l'ex-conjoint de Valérie viendront mettre leur grain de sel dans cette histoire, et - on l'espère! - la montrer sous son vrai jour.

Voyez une photo de Stéphanie dans le dernier épisode de la saison au bas de l'article.

On se rappellera aussi que la comédienne Julie Ringuette a changé sa couleur de cheveux cet été (à voir ici), ce qui nous donne un bon indice sur le fait que son personnage pourrait quitter la série sous peu.

En ce qui concerne la nouvelle intrigue à la Roméo et Juliette qui a débuté ce mardi, nous ne savons que très peu de choses. L'escouade Cerbère découvrira des activités suspectes au restaurant de Paolo, le père de l'adolescente tuée par balle. Puis, les amis des victimes recevront à leur tour des menaces. « Ont-ils été témoins d’un meurtre ??? », « Des dettes de jeux? », « La mafia? » : les téléspectateurs ont plusieurs hypothèses, mais elles sont toutes assez embryonnaires vu les informations limitées qui nous ont été communiquées...

Alertes se poursuit les mardis soirs à 20 h sur TVA.