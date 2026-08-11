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Photo : Une nouvelle tête pour Julie Ringuette

Bye bye le blond!

Image de l'article Photo : Une nouvelle tête pour Julie Ringuette
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La comédienne Julie Ringuette a fait appel aux services du coiffeur Max Gourgues afin que celui-ci apporte un changement considérable dans sa chevelure, qu'elle teignait en blond depuis maintenant 20 ans.

Il lui a conseillé de revenir à sa couleur naturelle, le brun.

« J'ai peur d'avoir l'air sévère, j'ai peur d'avoir l'air plus vieille, j'ai peur de ne pas me reconnaître », disait-elle avant que le coiffeur débute sa transformation.

Une fois la teinture appliquée et les rallonges installées, la comédienne n'a pu qu'en venir à la même conclusion que le public : le résultat est sublime! « Je me trouve vraiment belle », a-t-elle lancé, soulagée.

Beaucoup de ses amis du milieu artistique ont aussi commenté sa nouvelle tête :

  • « BEN VOYONS!!!!! J’comprends comme pas. Dans ma tête, tu pouvais pas être plus belle que blonde mais là, t’es juste encore plus que parfaite. Je suis sous le choc!! Je suis jalouse haha!! WOW!!!! @maxgourgues t’es incroyable!!!! » - Maïka Desnoyers
  • « WOWWWWWWW » - Alicia Moffet
  • « Pas d’allure men!!!!!😭😭😭😭❤️❤️❤️ » - Chloée Deblois
  • « OH. My. GOOOODDDDDDDD JUUUU C'EST TELLEMENT BEAU!!!!!! » - Raphaëlle Roy

Nous, ce que notre regard de télévore voit dans ces images, c'est le fait que Julie n'a plus besoin d'être raccord pour Alertes, et que donc, elle ne figurera certainement plus au générique de la série. Par contre, il faut savoir que la production est très avancée dans les tournages de la série. Ce ne sera donc pas tout de suite qu'on devra faire nos adieux à la vile Valérie Murphy.

On peut voir Julie Ringuette à Saint-Jean-sur-Richelieu ces jours-ci alors que celle-ci est porte-parole avec son conjoint, Pascal Morrissette, de l'International de montgolfières.

Mentionné dans cet article

Photo de Julie Ringuette
Julie Ringuette

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