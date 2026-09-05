Alertes fera relâche en septembre : voici pourquoi

Nos émissions et séries favorites reprennent l’antenne sous peu que déjà, nous apprenons que certaines devront faire relâche très bientôt, dès septembre.

En effet, les élections provinciales approchant à grands pas, les chaînes télé voient leur programmation habituelle légèrement bousculée, par la mise en ondes de débats entre les chefs des principaux partis politiques québécois. C’est notamment le cas de TVA, qui présentera le mardi 15 septembre prochain le Face-à-face Québec 2026, qui réunira dans un même studio Charles Milliard, Paul St-Pierre Plamondon, Christine Fréchette, Ruba Ghazal et Éric Duhaime. C’est le journaliste Paul Larocque qui a été mandaté pour animer cette présentation spéciale, qui aura une durée de deux heures et qui sera présentée dès 20 h.

En conséquence, les séries Alertes et Ravages, qui fait le saut d’illico+ vers TVA cet automne, ne seront pas diffusées cette semaine-là. Les téléspectateurs devront donc prendre leur mal en patience et attendre le mardi suivant, le 22 septembre, pour découvrir la suite des intrigues des deux rendez-vous hebdomadaires.

Dans Ravages, dont le premier épisode sera présenté à 21 h ce mardi, « la vie de l’avocate Sarah Deléan est bouleversée par la découverte du corps d’une femme. En menant sa propre enquête, elle découvre les activités controversées de Minexore, une puissante société minière canadienne liée au cabinet où elle travaille. » La première saison contient six épisodes d'une heure.

Découvrez ici les premières images haletantes de ce projet télévisuel qui risque de faire grandement jaser dans les chaumière cet automne, et qui met notamment en vedette Sophie Prégent.

Alertes et Ravages seront respectivement diffusées à 20 h et à 21 h dès ce mardi 8 septembre, sur les ondes de TVA.