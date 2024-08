À quand la prochaine saison de Si on s'aimait? Louise Sigouin répond

Au début de l'été, au micro de l'émission Faites comme chez vous, animée cette fois-là par Pierre Brasssard, Louise Sigouin a confirmé le retour de Si on s'aimait.

C'est à la toute fin du segment avec l'animateur et sa conjointe, l'autrice Isha Bottin (photo ici), que l'experte en accompagnement relationnel a subtilement révélé ce que nous espérions tous.

« Bonne saison s'il y en a une autre... », a lancé Pierre Brassard, ce à quoi Louise a répondu : « Ben oui, on en a une en avril prochain ».

Est-ce que ce sera la troisième saison de Si on s'aimait encore, qui est déjà tournée (détails ici), ou la cinquième saison de Si on s'aimait? Le tout n'a pas été dit, mais, si on avait à miser, on pencherait davantage pour la troisième saison de Si on s'aimait encore.

Du même coup, ce que cette nouvelle signifie, c'est qu'il faudra attendre encore près d'un an avant de retrouver Emily, Guillaume et Louise...

Rappelons que dans cette même émission, Louise Sigouin a répondu à une question délicate sur l'émission de TVA. Voyez le tout ici.

Aussi, cette semaine, une candidate de la plus récente saison de Si on s'aimait encore donnait de ses nouvelles. Plus de détails ici.