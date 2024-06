Guillaume et Emily reviendront-ils pour la 3e saison de Si on s’aimait encore?

Beaucoup de téléspectateurs se demandent si Emily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge reviendront pour la suite de Si on s'aimait, vu le scandale entourant ce dernier plus tôt ce printemps.

Il faut savoir que le couple a tourné ses interventions de Si on s'aimait encore l'hiver dernier et qu'ils ont fait deux blocs de tournage; le premier avec les quatre couples que nous avons rencontrés ce printemps et l'autre, avec quatre autres duos d'amoureux en situation de crise.

Ainsi, il serait surprenant que cette nouvelle - et troisième - saison ne soit pas diffusée telle quelle, vu l'accueil indulgent des téléspectateurs envers la deuxième mouture. Il faut dire que la décision de TVA de présenter Si on s'aimait encore ce printemps malgré la polémique entourant sa tête d'affiche avait fait réagir, mais il n'y a - finalement - pas eu trop de vagues pendant la diffusion.

Il sera donc étonnant qu'Emily et Guillaume ne soient pas de retour pour la suite (du moins, pour la prochaine mouture de Si on s'aimait encore).

D'ailleurs, on se rappellera que, l'an passé, lors de la diffusion de la première saison de Si on s'aimait encore, la production avait incité les téléspectateurs vivant des problèmes avec leurs partenaires amoureux à s'inscrire à l'émission puisqu'ils auraient droit - en plus d'une thérapie gratuite - à un voyage dans le Sud. En entrevue avec Louise Sigouin en début de saison, celle-ci nous disait que c'était justement ce second groupe de candidats qui avaient eu droit à ce luxe.

Nous ne savons pas quand cette troisième saison sera diffusée. À l'automne, peut-être? C'est à suivre!

Rien n'est confirmé pour le moment non plus en ce qui concerne une 5e saison de la formule originale de Si on s'aimait.