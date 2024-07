Louise Sigouin répond à une question délicate sur Si on s'aimait

Louise Sigouin était en visite dans les studios d'ICI Première récemment et Pierre Brassard lui a posé une question délicate, que beaucoup de téléspectateurs se posent dans leur salon en regardant l'émission.

« Qu'est-ce qui pousse les gens à vouloir aller devant les caméras et s'exposer autant dans l'intimité? »

Sans tabou ni malaise, l'experte en accompagnement relationnel a répondu ceci : « Je pense qu'ils ont deux choses en commun, que ce soit en individuel ou en couple. Ils ont tous à cœur de faire la démarche dans un premier temps, et comme ils ont été téléspectateurs puis ont été témoins du cheminement des gens, ça leur a fait du bien, donc ils veulent contribuer au bien-être des gens en partageant ouvertement leur histoire. Et ça, c'est une grande motivation pour chacun des participants qui se sont présentés à Si on s'aimait ou Si on s'aimait encore. »

L'animateur ajoute : « Puis vous, est-ce que vous êtes à l'aise avec ce genre de conversation là? Jamais vous ne vous dites : "Oh, mon Dieu, ça va quand même dans l'intimité" ».

Celle-ci répond du tac au tac : « C'est mon quotidien depuis 30 ans, donc il n'y a pas de situation qui se présente à moi où je me dis : "Oh, mon Dieu, c'est trop. On ne pourra pas" ».

Rappelons que, cette année à Si on s'aimait encore, les participants ont abordé beaucoup de sujets délicats, dont l'adultère et la santé mentale.

