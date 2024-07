Nous apprenions récemment que Christelle et Gino, l'un des couples chouchous de la plus récente saison de Si on s'aimait encore, avait traversé une étape importante de leur vie : ils ont acheté une maison.

Voyez leur nouvelle demeure à Rawdon dans cet article.

Avec la maison venait une magnifique piscine, dont le couple profite certainement allègrement cet été alors que la canicule a pris d'assaut le Québec.

Christelle a partagé une photo d'elle, que vous pouvez voir au bas de l'article, en écrivant : « Les joies de notre nouvelle piscine ! Gino peut faire des photos sous l'eau, mais on oublie le studio ! 😆🌴😎 ».

Elle fait ici référence à la séance photo en studio organisé pendant les tournages de Si on s'aimait encore qui s'était terminé de façon précipitée alors que Gino avait constaté qu'il ne se sentait pas à l'aise derrière la caméra dans ce genre d'environnement aseptisé.

Pourtant, Gino a beaucoup de talent en tant que photographe, comme nous le prouvent ces oeuvres partagées sur les réseaux sociaux. À noter que Gino ne fait aujourd'hui de la photographie que pour le plaisir.