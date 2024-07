Au cours de la plus récente saison de Si on s'aimait encore, nous avons pu suivre l'histoire d'amour de Christelle et Gino.

Les téléspectateurs québécois ont craqué pour ces deux êtres sensibles qui ont beaucoup évolué lors de l'aventure.

Pendant les six semaines de l'émission, Christelle et Gino parlaient régulièrement de leur futur déménagement en banlieue. Nous les avons même vus visiter une maison.

Et bien, Christelle nous apprend maintenant via ses réseaux sociaux que le couple a finalement trouvé le petit nid d'amour parfait pour eux.

« Ça y est, après des mois de recherches intensives, nous voici installés dans notre nouvelle maison ! Je sens que plusieurs belles années sont à venir ici.

Merci à tous les amis qui sont venus nous aider hier et qui ont sorti le champagne en arrivant ! Vous êtes merveilleux ! », écrit-elle.

Les amoureux posent devant leur très jolie maison dans la publication ci-dessous.

