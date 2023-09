À coeur battant : Vous serez surpris par une scène musclée avec Roy Dupuis

Alors que le personnage de Christophe L'Allier dans À coeur battant, joué tout en finesse par Roy Dupuis, a toujours été flegmatique et mesuré, vous le retrouverez la semaine prochaine dans une scène physique surprenante.

En effet, dans l'épisode du 26 septembre, déjà disponible sur l'Extra d'ICI Tou.tv, Christophe L'Allier s'impose physiquement dans un nouveau cas de violence conjugale.

Au coeur de ce drame, une femme séquestrée par son conjoint violent fait appel au Centre de prévention de la violence (CPV), et plus précisément à Christophe L'Allier.

L'urgence de la situation justifie l'intervention musclée que vous pourrez voir et qui ne manquera pas de marquer les esprits.

Dans le rôle de l'homme violent, franchement inquiétant, on retrouve le comédien Samuel Gauthier (voir photo ici), qui est à mille lieues de son personnage tendre et réfléchi dans Les moments parfaits. Voilà un contre-emploi pour ce sympathique comédien. Parions que nous nous plairons à le détester dans ce rôle.

Plus largement, le synopsis de l'épisode la semaine prochaine va comme suit : Sandrine (Isabelle Richer) met Gauthier (Maxime Mailloux) au courant de la crise de panique de Sylvie (Sasha Migliarese) et de son intention de laisser tomber la poursuite. Noémie (Stéphanie Desrochers) tient absolument à retourner chez Olivier (Raphaël Lacaille) et il n’est pas facile de l’en dissuader. Gabrielle (Eve Landry) a fait le nécessaire pour que son collègue lui transfère ce dossier. De plus en plus intriguée par Christophe (Roy Dupuis), elle demande à Gauthier, en toute confidentialité, de lui fournir des renseignements sur lui. Gauthier a convoqué Rosalie (Constance Malenfant), la sœur de Noémie, pour qu’elle lui parle d’Olivier. Les projets de mariage de Roxanne (Catherine Paquin-Béchard) et Patrick (Jean-Nicolas Verreault) se précisent. Christophe reçoit en succession une série d’appels dont l’interlocuteur ne se manifeste pas. Il croit qu’il pourrait s’agir d’une personne en danger.

Voyez des images de l'épisode ci-dessous.

La série À coeur battant est présentée les mardis à 20 h sur ICI Télé.