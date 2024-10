Voici comment s'est terminée la soirée d'Ève-Marie Lortie après son En direct de l'univers

Samedi, c'était au tour d'Ève-Marie Lortie de vivre son En direct de l'univers.

L'animatrice de Salut Bonjour a la réputation d'être une « femme de party » et elle a su honorer son titre samedi soir, grâce à un univers survolté et dansant.

Geneviève Hébert-Dumont, une amie et collègue d'Ève-Marie, a eu la chance de chanter « Kings & Queens » d'Ava Max en compagnie de Sabrina Cournoyer.

Celle-ci a eu énormément de plaisir sur cette scène. Elle écrivait d'ailleurs ceci sous une publication de l'émission : « Merci de nous avoir permis d'offrir ça à notre amie!!! Et merci de nous l'avoir fait vivre de façon aussi grandiose! 🔥 »

Sur ses réseaux sociaux, la complice d'Alexandre Barrette à WKND a partagé des vidéos de la fin de cette soirée endiablée. Plusieurs complices d'Ève-Marie se sont déplacés jusque dans un bar de karaoké sur Sainte-Catherine (Le Date Karaoke) et ont poussé la note, au grand plaisir des spectateurs présents.

Dans une story de Geneviève Hébert-Dumont, on peut voir Ève-Marie chanter « You're Still The One » de Shania Twain avec le pianiste Jean-Michel Blais et l'auteur-compositeur-interprète Dotan. Le plaisir était au rendez-vous!

Découvrez ici qui sera la prochaine invitée de France Beaudoin à En direct de l'univers.