Cette comédienne bien-aimée d'Alertes est l'invitée de samedi prochain à En direct de l'univers

Samedi prochain, à En direct de l'univers, France Beaudoin et sa formidable équipe recevront la comédienne Sophie Prégent, pour un voyage musical captivant.

Celle qu'on peut voir actuellement dans Alertes peut s'attendre à vivre beaucoup d'émotions, alors que défileront devant elle des artistes marquants et des proches.

On aimerait bien y voir son conjoint, Charles Lafortune, qui a très rarement poussé la chansonnette dans sa carrière. Pourrait-il le faire pour sa douce?

Pourrait-on aussi voir, en vidéo, une apparition de Mathis, leur fils? Chose certaine, ce serait bien touchant.

Il serait aussi émouvant de revoir certains participants de l'émission Autiste, maintenant Majeur.

On s'attend à retrouver au sein des invités les comédiennes et comédiens de la série Alertes, notamment Frédéric Pierre et Mylène St-Sauveur.

Pa ailleurs, comme Sophie Prégent a oeuvré comme Présidente de l'union des artistes pendant plusieurs années, elle pourrait avoir un lien avec bien des artistes qui pourraient vouloir venir la surprendre.

Il faudra être au rendez-vous pour en savoir plus...

L'émission En direct de l'univers est diffusée les samedis à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.