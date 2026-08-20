Vidéo : Julie Trépanier d'Indéfendable nous donne des nouvelles de sa grossesse

Nous avons eu la chance de croiser Julie Trépanier cette semaine lors du visionnement des quatre premiers épisodes d'Indéfendable : Sans trace.

Celle qui accouchera de son premier enfant à la mi-octobre nous a donné des nouvelles de sa grossesse. Vous pouvez l'entendre dans la vidéo en entête.

La comédienne s'absentera inévitablement des tournages de la quotidienne quelque temps pour prendre soin de son poupon. L'un des éléments positifs à avoir une actrice enceinte en même temps que son personnage, c'est que Kim Nolin aussi sera en congé de maternité, donc son absence au bureau sera aisément justifiée.

Rappelons que nous retrouverons Kim Nolin dans un état de choc en début de saison alors que son amoureux est tombé de plusieurs étages en tentant de la sauver. Voyez ici la bande-annonce du retour de la série.

Il faut savoir que, dans l'édition spéciale d'Indéfendable, dont les quatre premiers épisodes sont disponibles sur illico+ dès maintenant, Kim n'est pas encore enceinte puisque l'histoire se déroule plusieurs mois avant la finale de la précédente saison. Ainsi, la production a dû user d'ingéniosité pour cacher la grossesse de six mois de l'actrice lors des tournages ce printemps. Voyez Julie nous expliquer les techniques utilisées ici.