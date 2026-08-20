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Indéfendable : Sans trace : Julie Trépanier explique comment sa grossesse a été cachée

Elle était enceinte de six mois lors du tournage.

Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Les avocats du cabinet Lapointe-Macdonald-Nolin s'attaquent à un cas bien particulier dans l' édition spéciale Indéfendable : Sans trace.

Comme l'histoire se déroule quelques mois avant la finale de la saison précédente, Kim Nolin n'est pas encore enceinte. Par contre, dans la vraie vie, l'actrice Julie Trépanier, elle, l'était. Le chef costumier Guy Lemieux a dû user d'ingéniosité pour cacher la grossesse de la comédienne.

« Il a fait un travail extraordinaire », confiait l'actrice à Showizz.net lors du visionnement de la série cette semaine. « Parce que j'étais enceinte, je pense, de six mois quand même. Ce n'était pas une petite bedaine à cacher. »

Voyez-la nous expliquer les techniques utilisées dans la vidéo en entête.

Le résumé officiel de la nouvelle proposition se lit comme suit : Deux hommes qui ne se connaissent pas. Mais l’un d’eux attendait ce moment depuis longtemps.

Dans l’ombre, il observait. Il calculait. Puis, survient une étincelle qui change le cours de sa vie, déclenchant une dangereuse dérive meurtrière. Un piège se referme alors. Froidement. Méthodiquement. Jusqu’à ce qu’il soit impossible de revenir en arrière. Mais sur qui ? Lorsqu’une horrible affaire de meurtre fait la une des médias et que les protagonistes impliqués sont connus du cabinet, c’est toute l’équipe de défense qui se retrouve happée de plein fouet par une réalité troublante : et si un client acquitté d’une première offense était beaucoup plus dangereux qu’ils ne l’avaient imaginé ?

Un accusé acquitté peut-il croire qu’il lui est désormais possible de recommettre le crime parfait ?

Nous vous invitons à lire notre critique ici.

Les quatre premiers épisodes d'Indéfendable : Sans trace sont disponibles dès maintenant sur illico+. Les quatre suivants seront offerts dès le 27 août.

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