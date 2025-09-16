Vidéo : Guy A. Lepage se fait taquiner par sa fille sur le tapis rouge des Gémeaux

Dimanche dernier, Guy A. Lepage était accompagné par sa fille Béatrice au gala des Prix Gémeaux.

La petite Bébéatrice n'est plus une enfant. Maintenant âgée de 15 ans, elle nous confiait envisager l'option d'oeuvrer plus tard dans le même domaine que ses parents.

Voyez père et fille en photo ci-dessous.

« J'ai grandi en voyant papa à la télé, puis avec ma mère comme productrice [NDLR : Mélanie Campeau]. Donc c'est sûr qu'avec eux, ils me donnent beaucoup d'opportunités d'apprendre et de faire plein d'affaires. J'aimerais ça être musicienne, j'aimerais ça être comédienne. »

« Tu es déjà musicienne en passant », lui dit alors le papa fier. « Oui, mais j'aimerais ça vivre de ma musique. »

Notons que Béatrice joue de la batterie, du piano, de la guitare, en plus de chanter.

« C'est notre connexion », enchaîne l'animateur de Tout le monde en parle. « Elle me fait écouter ses chansons, je peux l'aider, c'est mon métier aussi. »

Béatrice a même taquiné son père. « Il essaie de me copier, il veut apprendre la guitare », dit-elle

« Ce n'est pas très bon. Mais je dis que c'est bon parce que je suis fine », enchaîne-t-elle.

Définitivement, il y a une belle connexion entre ces deux-là!

Voyez-les interagir dans la vidéo ci-dessus, en entête de l'article.

Précisons que Guy A. Lepage n'a pas remporté le trophée du meilleur animateur d'un magazine culturel ou talkshow, puisque c'est Marc Labrèche qui a remporté la statuette pour la défunte émission Je viens vers toi.