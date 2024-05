Véronique Le Flaguais fait son retour à l'écran

Il y a maintenant quelques années que nous n'avions pas vu la comédienne Véronique Le Flaguais au petit comme au grand écran. Celle que nous avions pu apprécier notamment dans la série Rumeurs, puis dans plusieurs autres productions, nous manque.

La voilà qui s'ajoute à la distribution du film Menteuse, dans lequel elle reprendra le même rôle qu'elle occupait dans le film Menteur, cinq ans plus tôt.

Elle fait ainsi partie de la distribution toute étoile qui contribuera à nous faire rire dans cette suite attendue.

La première mouture mettait en vedette Louis-José Houde et Antoine Bertrand. Ce dernier reprendra son rôle, tandis que c'est Anne-Élisabeth Bossé qui hérite du rôle de menteuse. Elle nous parlait d'ailleurs de ce nouveau rôle ici.

L'histoire ira comme suit : Virginie possède deux personnalités bien distinctes : la première est gentille et veut que tout son monde soit heureux, la deuxième est déchaînée, extrême, et sans inhibition. La première prend presque toute la place et se manifeste par une compulsion à mentir constamment pour ne pas déplaire, et aussi, pour éviter tout inconfort chez ceux qui l'entourent. Virginie ment tellement qu'elle crée malgré elle un univers dans lequel tous ses mensonges deviennent la réalité.

Ainsi, les acteurs Catherine Chabot, Luc Senay et Didier Lucien, tout comme Véronique Le Flaguais, reprendront leur rôle respectif.

À ceux-ci s'ajoutent Rémy Girard, Pierrette Robitaille, Monika Pilon, Karl Walcott, Pascale Desrochers, Martin Drainville et Lamia Benhacine.

Seul absent au tableau : Louis-José Houde. Pourrait-il faire un caméo? Nous l'espérons!

Voilà une distribution toute étoile qui nous donne vraiment hâte de voir ce nouveau long métrage, toujours sous le regard attentif du réalisateur et scénariste Émile Gaudreault, accompagné aux textes d'Éric K. Boulianne et Sébastien Ravary.

La sortie en salles de Menteuse est prévue à l'été 2025.

Véronique Le Flaguais abordait récemment son deuil de son époux, le regretté Michel Côté.