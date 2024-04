Anne-Élisabeth Bossé décroche un rôle de « menteuse »

Nous apprenions récemment que nous aurons droit à une suite pour le film Menteur, avec Louis-José Houde. Ce nouvel effort s'intitulera Menteuse et mettra cette fois en vedette Anne-Élisabeth Bossé.

Dans le film original, Louis-José Houde interprétait Simon, un menteur compulsif, jusqu'au jour où ses mensonges devenaient réalité.

L'histoire de ce second opus va comme suit : Virginie possède deux personnalités bien distinctes : la première est gentille et veut que tout son monde soit heureux, la deuxième est déchaînée, extrême, et sans inhibition. La première prend presque toute la place et se manifeste par une compulsion à mentir constamment pour ne pas déplaire, et aussi, pour éviter tout inconfort chez ceux qui l'entourent. Virginie ment tellement qu'elle crée malgré elle un univers dans lequel tous ses mensonges deviennent la réalité.

Le cinéaste Émile Gaudreault réalisera ce nouveau long métrage et cosignera les textes écrits par Éric K. Boulianne et Sébastien Ravary.

Antoine Bertrand rejoindra à nouveau la distribution dans le rôle de Phil, le conjoint de Virginie.

« Mettre de l’avant une menteuse compulsive nous a ouvert les portes vers un univers féminin différent de celui du premier film. Retrouver Anne-Élisabeth et Antoine, deux virtuoses capables d'explorer les recoins les plus délirants de la comédie tout en restant ancrés dans une vérité émotionnelle profonde, est une véritable joie. Je suis en train de réunir autour d'eux une famille d'acteurs tout aussi talentueux qui seront pleinement immergés dans le changement de multivers, forcés d'adopter des versions d'eux-mêmes à l'image des mensonges de Virginie. Je m’en réjouis à l’avance », exprime Émile Gaudreault, réalisateur et scénariste de Menteur et Menteuse.

Mon personnage a trop menti, ça déséquilibre l'univers et elle devra faire face à la musique.

La comédienne nous confirme que l'intrigue du film se placera quelques années après celle du premier film : « Il s'est passé quelques années et là, c'est l'heure, c'est l'heure pour mon personnage de prendre le lead dans le principe de Menteuse, avec Antoine Bertrand à mes côtés. »

Avec ce duo-là, on peut s'attendre à tout! Le reste de la distribution n'a toujours pas été annoncée.

La sortie en salles est prévue pour l'été 2025.

Rappelons que le premier long métrage, sorti le 10 juillet 2019, avait engrangé des recettes de plus de 5,8 millions $ au Québec, selon des données compilées par Cinéac.

