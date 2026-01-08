Une autre séparation parmi les couples récents créés à L'amour est dans le pré

L'an dernier, à la fin de la saison de L'amour est dans le pré, trois couples avaient été formés.

Anthony et Marie-Andrée ont annoncé qu'ils n'étaient plus ensembles en mai dernier, puis après avoir passé plusieurs mois en couple, nous apprenons maintenant que Joshua et Maude (voyez une photo au bas de l'article) se sont aussi séparés.

C'est l'animatrice Marie Soleil Dion qui nous apprend la nouvelle lors du premier épisode de la 14e saison de la téléréalité la plus fertile du Québec, qui sera présentée sur les ondes de Noovo le 8 janvier à 20 h.

Ainsi, il ne reste plus que le couple de Victor et Jessica qui tient encore le coup. Les deux tourtereaux étaient d'ailleurs présents dans l'émission de ce jeudi soir afin de donner des nouvelles de leur relation.

Rappelons que nous apprenions récemment qu'un autre bébé s'ajoutait à la grande famille de L'amour est dans le pré. Tous les détails ici.

L'attachant Sylvie de la 13e saison n'a pas trouvé l'amour grâce à l'émission, mais elle est tout de même en couple aujourd'hui. Elle a d'ailleurs partagé des photos de sa douce le 1er janvier. Voyez sa publication ici.

Cette nouvelle saison s'annonce pleine de rebondissements. Voyez la bande-annonce - qui promet! - ici.