Sylvie de L'amour est dans le pré pose avec sa conjointe pour souligner la nouvelle année

Sylvie de L'amour est dans le pré a réchauffé nos coeurs l'hiver dernier avec sa spontanéité et sa sincérité.

Après avoir offert des souhaits de Noël comme seule elle sait le faire à ses abonnés, voilà qu'elle souhaite maintenant une bonne nouvelle année en partageant des photos sur sa ferme avec son amoureuse.

« C a mon tour de vous souhaiter une maudite de belle année ! Dla santé pi je vous souhaite d'être heureux... xxx checker mon habitante préféré ( Sylvie Piché ) avec sa belle tuque! Hahaha », écrit-elle.

Voyez sa publication au bas de l'article.

Les deux femmes faisaient la traite avec leur chapeau scintillant parce que les agriculteurs ne prennent jamais de pause, pas même le 1er janvier.

Les deux Sylvie ont l'air tellement heureuses ensemble! On peut dire qu'elles se sont trouvées! L'année 2025 en aura été une remplie de belles surprises pour notre productrice laitière préférée. Nous lui souhaitons que 2026 lui apporte autant de bonheur!

Notons qu'il reste moins d'une semaine avant le début de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré. Rencontrez les cinq agriculteurs de cette 14e mouture ici.

La bande-annonce, que vous pouvez voir ici, suggère beaucoup de rebondissements cette saison.