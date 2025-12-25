Accueil
Sylvie de L'amour est dans le pré offre des souhaits de Noël comme seule elle pouvait les faire

L'amour est dans le pré
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Cette année, dans la treizième saison de L'amour est dans la pré, le public est tombé sous le charme de Sylvie Larochelle, une productrice laitière de Pierreville au grand coeur. C'est sa simplicité, sa bonne humeur et son intégrité qui ont conquis les téléspectateurs.

Comme Sylvie dit toujours les choses sans gants blancs, il fallait bien s'attendre à ce que ses souhaits de Noël soient à son image.

Le 25 décembre, l'agricultrice a partagé quatre photos en compagnie de ses vaches qu’elle surnomme ses « fifilles ». Elle a une tuque sur la tête et de petits yeux entrouverts.

« Joyeux Noël la gang! C pas facile veillir....hahaha chu poké.....ouf », écrit-elle en accompagnement des images.

Rappelons que Sylvie a trouvé l'amour depuis son passage à L'amour est dans le pré. Rencontrez sa conjointe ici.

