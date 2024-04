Stéphane Rousseau publie des photos et se fait taquiner par ses amis vedettes

Il y a quelques jours, Stéphane Rousseau partageait des photos de casting prises par le talentueux Alexandre Champagne sur ses réseaux sociaux.

« Beaucoup aimé m'amuser devant la lentille d'Alexandre Champagne et toujours un plaisir d'avoir Sarah Hall-K à mes côtés! Et un gros merci à Michel Brisson et maquillage Anne-Marie. »

Les clichés, absolument magnifiques, ont tôt fait de faire réagir la toile, en particulier les amis artistes de l'acteur.

L'humoriste s'est fait taquiner par plusieurs personnalités, dont Guy A. Lepage, qui écrivait : « S’il fallait que tu sois beau en plus, ce serait tellement injuste pour les autres ! 😉 »

Christian Bégin y a aussi ajouté son grain de sel : « T’es très très beau….mais correct sans plus quoi……. ;) »

Sa collègue de STAT, Samantha Fins, écrivait : « Ou laaaalaaaa❤️❤️❤️ », alors que l'humoriste Rosalie Vaillancourt indiquait : « ❤️❤️😍😍😍 ».

L'actrice Anick Lemay, de son côté, commentait ainsi : « J’aime toute! Mais pourquoi si moi, je fais ces photos, j’ai 2 likes?🤷🏻‍♀️ ». La publication de Stéphane Rousseau a reçu près de 5 000 « J'aime ».