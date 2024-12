Ce dimanche, Claudette Dion fera une apparition dans le documentaire Ligne rouge : Céline Dion, la dame de fer, qui sera diffusé en France. L'émission vise à faire la lumière sur les dernières années plutôt mouvementées de la chanteuse originaire de Charlemagne.

Dans un extrait de l'entrevue en question, accessible sur le réseau social TikTok, Claudette y fait de bouleversantes confidences, alors qu'elle affirme ne pas avoir compris sur le coup que ce qui accablait Céline Dion était bel et bien l'un des signes avant-coureurs du syndrome de la personne raide, ce dont l'interprète de « My Heart Will Go On » souffre aujourd'hui. Elle révèle :

« Elle m'a dit : "Claudette, viens m'aider s'il-te-plaît, viens m'aider". Elle arrivait pas à remettre ses bottes, parce que son pied était tordu. Elle arrivait pas à avoir le contrôle. Je l'ai vu, j'invente rien. Elle avait déjà des petites secousses. Nous autres on disait : "Bah! C'est pas grave, nous aussi on se lève la nuit on a une espèce de crampe dans le mollet, parce que bon, on a dansé toute la soirée. On se disait : "C'est pas grave, c'est un muscle. C'est pas vital, c'est pas grave. Calme-toi, relaxe. »

Cette maladie rare, qui inflige de douloureux spasmes musculaires à ceux qui en sont atteints, touche une personne sur un million, d'où le flou entourant la genèse des symptômes. C'est dans cette optique que Céline s'est dévoilée comme jamais, au printemps dernier, dans le poignant documentaire Je suis : Céline Dion, afin de faire la lumière sur la condition qui fait désormais partie de son quotidien. On vous invite d'ailleurs à découvrir ce que nous en avons pensé.

Depuis, la diva revient tout doucement sous les projecteurs, après une pause forcée causée par la maladie. Celle-ci s'est d'ailleurs illustrée cet été, en pleine cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. De quoi lui valoir une imitation au prochain Bye Bye? On prédit que oui...