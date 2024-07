Céline Dion revient sur sa performance épique aux Jeux olympiques

Le monde entier avait les yeux rivés sur la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 vendredi, notamment dans l'espoir de voir chanter Céline Dion pour la première fois en quatre ans.

S'il a fallu attendre les cinq à six heures qu'a duré l'évènement pour voir apparaître la diva, chaque minute en a valu la peine.

En voix, elle a interprété « L’hymne à l’amour » depuis le premier étage de la tour Eiffel, telle une ode à la résilience et à la persévérance. Difficile de faire mieux comme retour sous les projecteurs!

Voyez un extrait au bas de l'article.

Au lendemain de cette performance plus grande que nature, Céline Dion tenait ces propos sur ses réseaux sociaux :

« Wow, quelle nuit. Merci à tous les gens de @paris2024, @olympics et @dior qui ont contribué à faire de ce rêve une réalité. Et maintenant, il est déjà temps de partir ! Tu vas me manquer Paris !

- Céline xx… »

La robe Dior que portait la chanteuse a été confectionnée par Maria Grazia Chiuri sur mesure pour elle. Sa conception a nécessité plus de mille heures de travail, rapporte le magazine français L'Officiel.

« Sa robe en georgette de soie blanche somptueusement brodée de paillettes et de perles semble vibrer et scintiller au rythme de sa prestation féérique », écrivait la maison de haute couture sur ses réseaux sociaux.

À noter que la spectaculaire cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a été suivie par une moyenne de 1 024 000 personnes, représentant 58 % des heures d’écoute et 476 000 (30 %) en soirée sur ICI TÉLÉ.