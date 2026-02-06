Accueil
Simon Philibert de Salut Bonjour défile avec son amoureux sur un tapis rouge

Un couple heureux!

Image de l'article Simon Philibert de «Salut Bonjour» défile avec son amoureux sur un tapis rouge
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce jeudi, dans le cadre de la première mondiale du spectacle musical Évangéline à la Place des Arts de Montréal, nous avons eu l'occasion de croiser plusieurs artistes bien accompagnés.

Ce fut le cas de Simon Philibert, présentateur de nouvelles bien connu de Salut Bonjour.

Celui-ci était au bras de son amoureux, Charles-Olivier Tremblay. C'est en juillet dernier que le couple foulait pour la première fois un tapis rouge, dévoilant au grand jour leur amour!

Ceux-ci étaient tout sourire, comme vous pouvez le voir avec notre photo ci-dessous.

Ils sont magnifiques, n'est-ce pas?

Quant à Évangéline, il s'agit d'une fresque épique qui porte l'histoire d'amoureux légendaires. Un amour déporté que celui des révolutionnaires Évangéline et Gabriel, alors qu’en eux brûle le cœur de L’Acadie.

On y retrouve Maude Cyr-DeschênesOlivier DionMatthieu LévesqueNathalie SimardOcéane Kitura Bohémier-Tootoo et Laurent Lucas dans les rôles principaux.

Une tournée est prévue de février à septembre, dans plusieurs villes du Québec.

Voyez des images du spectacle plus bas.

Images du spectacle Évangéline

1/32
Images du spectacle Évangéline
Sur la photo : Olivier Dion © Showbizz.net / Patrick Lamarche

