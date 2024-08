Sébastien Delorme annonce sa séparation

Le magazine 7 Jours a discuté avec Sébastien Delorme lors du lancement de la programmation 2024-2025 de TVA lundi dernier.

Le journaliste Patrick Delisle-Crevier l'a questionné sur sa situation conjugale. Celui-ci lui a alors appris qu'il ne fréquentait plus Pénélope, sa conjointe des trois dernières années, depuis le printemps. Voyez-les en photo ci-dessous, alors qu'ils défilaient sur un tapis rouge.

Malgré tout, on doit dire que l'acteur d'Indéfendable était rayonnant lors de cet évènement, où il a pris le temps de discuter longuement avec les médias présents. Nous avons d'ailleurs eu un grand plaisir à partager un moment avec lui en ce début de semaine de rentrée télévisuelle.

L'acteur nous racontait avoir fait un superbe voyage à Barcelone avec ses enfants cet été.

Il se disait aussi bien fier de son fils, Thomas Delorme (voir sa photo ici), qui s'est récemment lancé en musique. Écoutez-le ici. « Je le regarde aller et je me dis : "Oh le feu qui l'habite, c'est puissant!" ». Heureusement, à 53 ans, Sébastien dit être encore habité lui-même par une passion brûlante. « C'est encore tout là. Je suis content. Ça fait déjà 30 ans! »

Le comédien nous a aussi révélé plusieurs détails sur la suite d'Indéfendable, nous confiant entre autres que l'équipe du Cabinet McDonald-Lapointe s'attaquera à des dossiers chauds du crime organisé et qu'un nouveau personnage détestable fera son arrivée dans l'histoire très bientôt. Apprenez-en plus ici.