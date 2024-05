Le fils de Sébastien Delorme et Julie Perreault se lance dans un nouveau projet étonnant

Nous avons eu le plaisir de retrouver le formidable comédien Thomas Delorme dans plusieurs projets dans la dernière année, notamment dans STAT et Les bracelets rouges où il crevait l'écran.

Définitivement, le jeune homme ne manque pas de talent, à l'instar de ses parents bien connus, Julie Perreault et Sébastien Delorme.

Mais il n'y a pas que ce talent au jeu...

Thomas Delorme lance aujourd'hui son premier EP de musique, un court album de rap qu'il propose avec son complice Zachary Evrard.

Ceux-ci se sont rencontrés sur un plateau de tournage il y a quatre ans (sans doute celui de La vie compliquée de Léa Olivier). Ils ont pu connecter grâce à leur amour des trames sonores, du rap et du hip-hop. De là nait le duo Lunaire qui propose aujourd'hui l'opus Cahier rouge, disponible sur toutes les plateformes.

Le projet nous est présenté ainsi : Cahier rouge se révèle à nous comme un écrin au cœur duquel se niche un univers enveloppant imaginé par les deux artistes, comme une photographie des angoisses et des tourments qui surviennent au tournant de l’âge adulte. Cahier Rouge, les pages sur lesquelles Lunaire griffonne ses pensées les plus intimes avec la faim de vouloir exister en ses propres termes.

Découvrez le premier extrait accrocheur, intitulé « Placé beau », ci-dessous. C'est bon, n'est-ce pas?

On savait déjà, grâce à un En direct de l'univers d'il y a quelques années, que Thomas Delorme partageait un amour du rap avec son père et sa soeur, notamment pour le duo Bigflo et Oli, qui semble ici être une influence.

PSST! Remarquez dans le vidéoclip la présence de l'autrice des Bracelets rouges, Stéphanie Perreault, qu'on a aussi pu voir dans STAT cette saison. Pas un hasard peut-être?