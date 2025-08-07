Sarah-Jeanne Labrosse pose enceinte sur le plateau de Bon cop, Bad Cop

Ce mercredi, les médias étaient conviés sur le plateau de la série Bon Cop, Bad Cop, actuellement en tournage.

Ce faisant, nous avons pu croquer le portrait des artistes qui forment la distribution de ce nouveau projet, qui nous permettra de renouer avec David Bouchard et Martin Ward, huit ans après le deuxième film de la lucrative franchise.

En ce sens, nous avons croisé Sarah-Jeanne Labrosse, qui retrouve son rôle de Gabrielle, la fille de David Bouchard interprété par Patrick Huard. L'adolescente est maintenant devenue policière, à l'image de son père, dans la nouvelle intrigue.

La comédienne est enceinte de son troisième enfant. Elle a donc posé pour nous, lumineuse, avec son magnifique ventre rebondi de future maman.

Voyez notre photo ci-dessous.

Dans la série, David Bouchard et Martin Ward doivent unir leurs forces afin de résoudre une enquête qui démarre dans une communauté autochtone de la Gaspésie où le chef de bande est mystérieusement disparu, et qui les mène aux quatre coins du pays. Ils sont alors épaulés par une nouvelle cohorte de policiers aussi non orthodoxes qu'eux: Gabrielle, la fille de David, qui a le fort caractère de son père, Joe, un intrépide policier Micmac de Gesgapegiag, et Kim, lieutenante de la Sûreté du Québec, qui ne voit pas toujours les méthodes de David d'un bon oeil.

Le projet verra le jour sur Crave en 2026.

Voyez ici toutes nos photos prises sur le plateau. On y voit notamment l'acteur Henry Czerny, qui a remplacé au pied levé Colm Feore qui a dû se désister en raison de son horaire de tournage chargé. Lui et Patrick Huard semblaient avoir une véritable complicité lors de notre passage sur le plateau.