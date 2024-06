Rosalie Vaillancourt nous fait rêver avec des photos de son voyage de noces

En février dernier, sous un décor enchanteur enseveli d'un magnifique manteau enneigé, Rosalie Vaillancourt a uni sa vie à son conjoint des trois dernières années, Olivier Auger. Le tout, dans une cérémonie intime et bienveillante. Le couple, parent depuis décembre 2021 d'une petite fille appelée Marguerite, avait alors célébré leur union avec la famille et plusieurs amis connus. On vous invite d'ailleurs à découvrir quelques clichés de ce moment unique, en cliquant ici.

Quelques mois plus tard, les deux tourtereaux ont ainsi décidé de s'offrir une escapade dans une destination paradisiaque du point de vue esthétique et prisée pour sa gastronomie à couper le souffle, l'Italie, pour souligner leurs noces. Les photos sont absolument charmantes, avec en prime une savoureuse touche d'humour de la part de Rosalie. Sous l'un des carrousels partagés sur ses réseaux sociaux, Rosalie s'exclame, avec le ton qu'on lui connait :

« Je suis en voyage de noces en Toscane et j’essaie de ne pas manger plus que 12 repas par jour. »