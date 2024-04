Depuis son premier one-woman-show, il est arrivé beaucoup de choses dans la vie de Rosalie Vaillancourt, à commencer par la naissance de sa fille Marguerite, le 22 décembre 2021. Les années et les nouvelles responsabilités ne lui ont certes pas fait perdre son mordant, mais lui ont permis plutôt d'acquérir une maturité qui n'a que bonifié son humour. Elle maîtrise désormais à la perfection cette espièglerie qui lui permet de se démarquer des autres humoristes de sa génération. L'enfant roi, devenue MILF, fait toujours preuve d'une tranchante autodérision qui lui permet de s'attaquer à n'importe quel sujet ou individu sans détour.

Oui, bien sûr, ce deuxième spectacle s'intéresse à la maternité - de la grossesse au choix du nom de l'enfant, en passant par l'allaitement et la recherche d'une garderie - mais pas que. Elle parle aussi de sa famille, avec autant d'amour que de fiel. Sa soeur Alice étant son plus grand souffre-douleur. Celle avec qui elle n'a qu'un an de différence et qui a toujours fait tout mieux qu'elle, selon ses dires, est la cible de quelques gags incisifs et désopilants, dont la toute dernière ligne de son spectacle. Son père et (surtout) sa mère ne sont pas épargnés non plus, tout comme son amoureux et désormais mari, Olivier.

L'humoriste explique aussi être atteinte d'un TDAH (trouble déficitaire de l'attention avec hypersexualité, selon elle) sévère. Sa façon décomplexée de décrire ses symptômes prouve qu'elle n'a aucun problème à se moquer de ses propres travers.

Des fois, je parle et j'apprends ce que je dis en même temps que tout le monde.

Rosalie avoue également être devenue « une madame de banlieue ». Dans son château/bungalow de Boucherville, elle observe ses voisins à travers sa haie (et la caméra de son drone) puis découvre les joies du Costco et du IKEA. D'ailleurs, pour ses visites chez le géant suédois, l'humoriste impose un personnage à son conjoint : « il s'appelle Robert Painchaud et ça fait quatre ans qu'il ne m'a pas touché ». La campeuse de Sortez-moi d'ici dévoile aussi au public quelques objets, dépêchés en ligne lors d'une de ses nombreuses séances de magasinage compulsif.

La façon qu'a Rosalie Vaillancourt de mélanger impudeur et naïveté fait d'elle un personnage unique, coloré et franchement sympathique. Qu'elle parle de sexualité, de son amour pour Noël, de son testament ou de ses chiens, l'humoriste adopte le même ton baveux qu'on aime tant. Dans ce second spectacle, on la sent d'autant plus à l'aise sur scène et encore plus assumée. MILF est la réaffirmation d'une artiste à part, entre espiègle et assumée, entre absurde et calculée.