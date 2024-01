Rosalie Taillefer-Simard pose avec son amoureux et son adorable fillette pour le Jour de l'an

Rosalie Taillefer-Simard a donné naissance à une petite fille, prénommée Adélie, le 15 septembre dernier.

Pour le Jour de l'an, les heureux parents ont posé avec leur fillette devant le sapin de Noël. Quelle magnifique famille!

« On vous souhaite une merveilleuse année 2024!!🌟🤗☺️🌲☕ De la santé et plein de bonheur.

L'an 2023 était l'une des meilleures années pour moi parce qu'on s'est fiancé et on a eu notre fille d'amour! », a écrit la maman en accompagnement de l'image sur ses réseaux sociaux.

Voyez le cliché au bas de l'article.

La jeune femme nous parlait récemment de son nouveau rôle de maman en ces termes et de l'apport de ses parents, René Simard et Marie-Josée Taillefer : « Ma mère, on la voit toutes les semaines. Elle est là une à deux fois par semaine, on est très proches. Même mon père, mais c'est sûr qu'il était occupé avec La Famille Addams, il a eu moins de temps, mais il l'a vue souvent. »

Toute la famille Simard ont d'ailleurs foulé le tapis rouge de la comédie musicale La famille Addams, vêtue de tenues de circonstances. Voyez-la ici.

Rosalie Taillefer-Simard n'est pas la seule à avoir posé avec sa famille pour souligner la nouvelle année. Julie Roussel de 5e rang, entre autres, a pris la pause avec son conjoint et ses deux filles. « Bonne année les grands nez. Qu’elle soit douce. Oh qu’elle soit douce », a-t-elle indiqué.

Benjamin Gratton et son papa Mathieu Gratton étaient très festifs lors de leur party de Jour de l'an. Voyez la photo au bas de l'article.

Charles Hamelin a aussi partagé un souvenir touchant de son temps des fêtes. Sa fille cadette, Ludivine, a fait ses premiers pas devant la caméra le 1er janvier. C'est mignon à souhait! Rappelons que le papa entrera dans la maison de Big Brother dans deux jours. C'est dimanche prochain, le 7 janvier, que le public sera convié à cette entrée en scène. Découvrez ici quelles sont nos prédictions sur l'identité de certains des nouveaux joueurs de la quatrième saison de Big Brother Célébrités.