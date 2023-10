Rosalie Taillefer-Simard nous parle de son nouveau rôle de maman

Cette semaine, nous avons eu le plaisir de croiser la charmante Rosalie Taillefer-Simard, dans le cadre de la première médiatique du spectacle La famille Addams mis en scène par son célèbre papa, René Simard.

D'ailleurs, René Simard était accompagné de toute sa famille ce soir-là, qui plus est déguisée pour l'occasion. Voyez-les ici.

Nous en avons profité pour prendre des nouvelles de Rosalie, qui est nouvellement maman. En effet, celle-ci a donné naissance à une petite fille, Adélie, il y a un mois et demi. D'ailleurs, le grand-père nous parlait ici de ce nouveau membre dans la famille.

« Elle a un mois et demi et elle est super cute », lance la nouvelle maman, fière. « C'est sûr que moi, les premières semaines, je faisais des siestes et des siestes, mon conjoint lui a moins besoin de faire des siestes donc il gardait le bébé avec lui. On s'aide beaucoup! »

Elle poursuit, complètement en amour : « Elle fait des sourires maintenant, elle est tellement mignonne! »

Concernant le rôle des grands-parents bien connus, Rosalie nous dit : « Ça se passe bien. Ma mère, on la voit toutes les semaines. Elle est là une à deux fois par semaine, on est très proches. Même mon père, mais c'est sûr qu'il était occupé avec La Famille Addams, il a eu moins de temps, mais il l'a vue souvent. »

Voyez Rosalie Taillefer-Simard et son amoureux, Gabriel, en photo ci-dessous, déguisés pour la première de La famille Addams. On vous donne nos impressions sur le spectacle juste ici. Voyez ici plusieurs autres familles qui étaient présentes à l'événement.

Nous souhaitons le plus grand bonheur du monde à cette charmante petite famille!