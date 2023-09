René Simard grand-père une troisième fois : Il se prononce sur son rôle

La naissance du bébé de Rosalie Taillefer-Simard, le 15 septembre dernier, faisait de René Simard et de Marie-Josée Taillefer des grands-parents pour une troisième fois.

« Je capote! Grand-père, j'aime moins le titre parce que ça nous rappelle qu'on vieillit! », dit-il en riant. Il poursuit : « Marie, c'est la plus belle grand-mère au monde! Je suis choyé. Chloé, Axel et Adélie sont merveilleuses. »

Souvenons-nous que Chloé, la cadette d'Olivier Taillefer-Simard et de sa conjointe Alexe Sigouin, a reçu un implant cochléaire à l’oreille pour traiter sa surdité, avec laquelle vit également sa tante Rosalie. Cette dernière a d'ailleurs été porte-parole de la dernière édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin dernier, pendant sa grossesse. Une belle cause qu'elle représente avec fierté. On lui lève notre chapeau.

Avec son horaire chargé, le chanteur, metteur en scène et comédien a toutefois peu de temps à accorder à ses petits-enfants et à ses proches.

En ce moment, je vois plus la famille Addams, que ma propre famille. C'est tout à fait normal, mais c'est par périodes. Après l'événement médiatique du 23 octobre, ça va se calmer un peu. J'ai besoin de ça. Parce que j'ai eu un gros été, j'ai joué quand même 70 fois le Dîner de Cons, plus les répétitions (de la famille Addams) dans le jour. Je ne me plains pas, je me trouve privilégié de travailler encore à l'âge que j'ai.

En plus d'avoir fait partie de l'impressionnante distribution pour Le Dîner de cons, pièce qui baptisait sa carrière théâtrale, René dirige une comédie musicale d'envergure.

On apprenait, il y a près d'un an que ce projet est celui de l'adaptation de la famille Addams.

On souhaite à René et à sa famille beaucoup de douceur et de temps de qualité pour les mois à venir.