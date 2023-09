Les adeptes de la série Mercredi seront ravis de cette nouvelle comédie musicale mise en scène par René Simard

Adaptée de la pièce originaire de Chicago et ayant connu un succès monstre (sans mauvais équivoques) à Broadway et en France, c'est au tour du Québec de présenter La famille Addams. Mise en scène par René Simard, la comédie musicale inspirée du macabre ménage de personnages à l'humour noir sera enfin présentée à Montréal cet automne.

Découvrez ci-bas des images vidéo exclusives du spectacle.

L'histoire, en bref : On y retrouve Mercredi (Alexandra Sicard), qui est maintenant devenue une jeune fille et qui, comme la plupart des adolescentes de son âge, tombe amoureuse pour la toute première fois. Toutefois, aux yeux de sa famille, son copain a tous les défauts : il est doux, gentil... et totalement ordinaire! Effrayée par la possible réaction de sa mère, la fascinante Morticia (Rita Tabbakh), Mercredi décide de confier le secret de son amour à son père, Gomez Addams (Luc Guérin), forçant ce dernier à faire une chose qu'il n'a jamais faite de sa vie : cacher un secret à sa chère Morticia adorée... Jusqu'au jour où s'organise un dîner pour la présentation officielle du petit ami de Mercredi!

(Texte fourni par la production)

Dans un rare spectacle qui s'adresse à toute la famille, la diversité, la différence et le jugement sont des thèmes explorés avec humour à travers l'histoire. En entrevue avec l'équipe Showbizz.net, René Simard s'exprime sur le sujet.

Oui, c'est facile de juger, mais qui sommes-nous pour le faire? C'est la question que je me pose tout le temps, surtout en vieillissant. Je pense que tout le monde va se sentir interpellé par cette comédie, si tu décides de voir le spectacle sous cet angle. Sinon, tu peux le voir comme un simple divertissement. La famille Addams, c'est un texte qui est assez fort et qui dégage ces valeurs-là, mais qu'on peut interpréter comme on veut.

René souhaite qu'on en retienne la bienveillance de l'un envers l'autre qui s'en dégage.