Romy, la fille de Julie Snyder, fouille dans les archives de sa mère pour son costume d'Halloween

Pour l'Halloween cette année, la fille de Julie Snyder, Romy, s'est déniché un déguisement en fouillant dans les archives de sa mère.

En effet, elle s'est costumée en Shéhérazade, un attirail que sa célèbre maman a porté en 2001.

Voyez les photos au bas de l'article.

Ce n'est pas la première fois que Romy fouille dans le garde-robe de sa mère pour s'habiller. La jeune femme porte régulièrement les robes de Julie sur les tapis rouges qu'elle foule.

On se rappellera d'ailleurs ces deux apparitions marquantes, la première lors d'un évènement glamour et la seconde lors d'un gala.

Précisons que Romy est maintenant mannequin. Elle a rejoint une agence et envisage une carrière en mode « ici et ailleurs ». Apprenez-en plus ici.

Notons que cette Halloween, plusieurs déguisements de stars nous ont marqué, à commencer par celui d'un autre enfant de vedettes québécoises, Théodore, le fils d'Emily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge. Voyez la photo ici.