Le déguisement d’Halloween du fils d'Emily et Guillaume va vous épater

Théodore, le fils d'Emily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge, a enfilé un costume particulièrement épatant pour faire la collecte de bonbons, en ce 31 octobre 2025.

Le jeune garçon de 8 ans s'est déguisé en Stanley Ipkiss, le personnage de Jim Carrey dans le film Le masque.

Le résultat est absolument épatant! Voyez le résultat au bas de l'article.

« Joyeuse Halloween à tous », écrit la maman en partageant la photo de son petit maître du déguisement.

