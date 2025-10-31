Accueil
Le déguisement d’Halloween du fils d'Emily et Guillaume va vous épater

« SSSSplendide! »

Image de l'article Le déguisement d’Halloween du fils d'Emily et Guillaume va vous épater
Élizabeth Lepage-Boily
Théodore, le fils d'Emily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge, a enfilé un costume particulièrement épatant pour faire la collecte de bonbons, en ce 31 octobre 2025.

Le jeune garçon de 8 ans s'est déguisé en Stanley Ipkiss, le personnage de Jim Carrey dans le film Le masque.

Le résultat est absolument épatant! Voyez le résultat au bas de l'article.

« Joyeuse Halloween à tous », écrit la maman en partageant la photo de son petit maître du déguisement.

Parmi les autres déguisements marquants cette année, on note celui (ou plutôt ceux) de l'humoriste Rosalie Vaillancourt. Voyez-les ici.

Aussi, nous avons été charmés par Benjamin Gratton et son petit frère qui ont collecté des bonbons ensemble la fin de semaine dernière. Découvrez des photos partagées par le papa ici.

