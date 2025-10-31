Accueil
Photo : Benjamin Gratton et son petit frère passent l'Halloween et c'est mignon à souhait!

Le choix de déguisement de Benjamin risque d'en être un bien populaire cette année.

Images de la série STAT
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

C'est samedi dernier qu'avait lieu la collecte de bonbons de l'Halloween dans le petit village où réside Mathieu Gratton et sa conjointe Marie-Laurence.

Ainsi, Benjamin Gratton et son petit frère ont enfilé leur costume pour passer de porte-à-porte le week-end dernier, ce qui leur aura permis d'éviter la pluie ce vendredi.

Benjamin était déguisé en un personnage du film Minecraft, alors que Léonard était un pompier avec son camion.

Les parents, eux, avaient les uniformes verts des pilotes de Top Gun.

Voyez les photos au bas de l'article.

« 🎃👻 Première Halloween en duo : Benjamin & son petit frère en mission spéciale de collecte de bonbons! Parce que message à tous : il n’y a pas d’âge pour aimer l’Halloween, ni les bonbons! 🍬 », indiquait le papa sur la page du Monde de Benjamin.

Rappelons que nous retrouverons bientôt, avec bonheur, Benjamin Gratton sous les traits de Siméon dans STAT.

Aussi, le jeune homme a récemment réalisé un impressionnant défi, dont il peut être très fier. Lisez le tout ici.

Mentionné dans cet article

Photo de Benjamin Gratton
Benjamin Gratton
Photo de Mathieu Gratton
Mathieu Gratton

Informations complémentaires

