Benjamin Gratton a relevé un grand défi ce week-end

« Benjamin, tu as été exceptionnel ! »

Images de la série STAT
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce week-end, Benjamin Gratton a relevé un grand défi, accompagné par son père Mathieu Gratton : il a couru 5 kilomètres dans le cadre du Défi pour l’Autisme.

Voyez une image de l'une de ses pratiques au bas de l'article.

Benjamin était l'ambassadeur de l'évènement. Dans une publication dimanche, l'organisme Espace-Vie TSA disait ceci : « Benjamin, tu as été exceptionnel ! Dynamique, engagé, accessible — tu as conquis tous les cœurs. On espère te retrouver pour l’édition 2026 ! 💫 »

Voyez le sourire fier de l'ambassadeur sur une photo ci-dessous.

L'évènement a permis d'amasser un record de 110 500 $.

Mentionnons aussi que, dans une vidéo récente, Benjamin a parlé de STAT, « l'émission qu'il joue dedans ». Benjamin a bien été averti de ne pas parler de ce qui attend son personnage au cours de la saison, mais le papa nous titille en disant : « j'ai juste une chose à vous dire : ne manquez pas ça! »

Benjamin était aussi récemment au lancement du livre de sa maman, intitulé Copeaux de coco.

On peut dire que la vie de Benjamin n'est certainement pas ennuyante!

