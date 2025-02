Entrevue avec Romy Péladeau-Snyder : La nouvelle étoile montante de la mode

Cette semaine, Julie Snyder annonçait sur ses réseaux sociaux que sa fille, Romy, avait rejoint une agence de mannequins.

L'intelligente et splendide jeune femme s'est, entre autres, fait encourager dans cette voie par l'une des plus grands top models du monde.

« J'ai eu la chance d'aller à Miami il y a environ un an, avec ma mère, où j'ai rencontré Tyra Banks, qui était mannequin pour Victoria’s Secret, entre autres », nous raconte-t-elle. « Elle sortait avec un ami de ma mère, donc on s'est rencontrés, on a soupé ensemble. Puis là, Tyra m'a dit que je devrais vraiment être mannequin. »

Parmi les agences où elle a appliqué, elle a jeté son dévolu sur Forward. « C'est géré par deux femmes, une mère et sa fille, Claudine et Camille, de Repentigny. C'est vraiment deux personnes formidables. J'ai choisi l'agence parce que les deux étaient super accueillantes et à l'écoute. Je sais qu'on a beaucoup de stéréotypes sur le mannequinat, et j'en avais aussi. [...] Quand je les ai rencontrées pour la première fois, je me suis sentie vraiment super acceptée. Mes entrevues avec les autres agences, c'était comme un petit 15 minutes. On prend des photos de toi, tu remplis un sondage, puis c'est tout. Alors qu'avec Camille et Claudine, ça a duré comme deux heures. Elles m'ont posé plein de questions, elles étaient super intéressées. Je ne me suis justement pas sentie dans un milieu toxique avec elles. Je me sentais vraiment écoutée. »

La passion de Romy pour la mode lui vient de son plus jeune âge. « Depuis que je suis petite, je vois ma mère qui fait des essayages pour ses shows, pour des galas. J'ai toujours été entourée de stylistes aussi, j'ai toujours eu la mode dans ma vie. Je me rappelle, quand j'étais plus petite, j'essayais les talons de ma mère, j'essayais les robes de ma mère, des robes super excentriques. Ça m'a vraiment ouverte à la mode. »

D'ailleurs, à 12 ans seulement, elle a dessiné une robe pour sa maman. « C'était pendant le temps de la pandémie. La personne avec qui ma mère fait affaire pour ses dessins de robe était en congé de maladie à cause de la COVID. Elle m'a demandé de le faire comme je fais des dessins de mode depuis que je suis très jeune. Elle a présenté le croquis à son équipe sans dire que c'était moi qui l'avait fait pour voir leur réaction. L'équipe a dit que c'était parfait, qu'elle aimait beaucoup le dessin. Après, ma mère a annoncé que c'était moi. Tout le monde était surpris. »