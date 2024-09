Vous avez déjà vu à la télé la robe que portait Romy, la fille de Julie Snyder, aux Gémeaux

La productrice Julie Snyder était accompagnée de sa fille, Romy, sur le tapis rouge des Gémeaux dimanche soir.

Les deux femmes étaient ravissantes. La populaire animatrice portait une création Self-Portrait et sa fille avait remis au goût du jour la robe d'une candidate d'Occupation Double.

En effet, la splendide Romy portait la même robe - du designer Norma Kamali - que Rebecca avait revêtue sur le tapis rouge d'OD Andalousie l'an passé.

À noter que la jeune femme avait aussi emprunté les magnifiques chaussures Saint-Laurent de sa maman.

Julie Snyder était en nomination aux Gémeaux pour son animation du jeu télévisé Chaque seconde compte. D'ailleurs, elle nous confirmait que l'émission sera de retour sur les ondes de Noovo en 2025. Une excellente nouvelle!

Précisons que mère et fille figuraient dans notre classement des plus belles tenues du gala cette année. Nous vous invitons à découvrir les 19 autres plus beaux looks de la soirée ici.

Romy est toujours éblouissante chaque fois qu'elle foule un tapis rouge. On se rappellera cette fois où elle avait enfilé une robe de la garde-robe de sa mère : elle attirait tous les regards!